İtalya mutfağının bilinmeyen lezzeti: Zabaglione Tatlısı tarifi
Tiramisu ve panna cotta kadar popüler olmasa da, İtalyan mutfağının en eski ve en lezzetli tatlılarından biri olan Zabaglione, ipeksi kıvamı ve hafifliğiyle damakları şenlendiriyor! İşte evde kolayca yapabileceğiniz geleneksel Zabaglione tarifi!
İtalyan mutfağı denildiğinde akla genellikle tiramisu, panna cotta veya cannoli gibi tatlılar gelir. Ancak pek bilinmeyen, kökleri 16. yüzyıla dayanan muhteşem bir tatlı daha var: Zabaglione! Bu hafif ve ipeksi tatlı, az malzeme ile yapılan ancak lezzetiyle büyüleyen geleneksel bir İtalyan lezzetidir. Ana malzemeleri yumurta sarısı, şeker ve tatlı şarap olan Zabaglione, özel günlerde ve kutlamalarda tercih edilir.
ZABAGLIONE TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet yumurta sarısı
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 80 ml Marsala şarabı (alternatif olarak beyaz şarap veya süt kullanılabilir)
- 1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)
- Servis için çilek, böğürtlen veya bisküvi
Yapılışı:
- Benmari yöntemi hazırlayın: Orta boy bir tencereye su koyun ve kaynamaya bırakın. Üzerine ısıya dayanıklı bir cam veya metal kase yerleştirin (kabın suya değmemesi önemli).
- Yumurta sarılarını çırpın: Kaseye yumurta sarılarını ve şekeri koyun. Mikser veya çırpıcı yardımıyla şeker tamamen eriyene kadar çırpın.
- Şarabı ekleyin: Marsala şarabını yavaşça ekleyerek çırpmaya devam edin. Karışım kıvam alana kadar yaklaşık 8-10 dakika çırpın. Kremamsı ve kabarık bir doku elde ettiğinizde hazır demektir.
- Servis edin: Hazırladığınız Zabaglione’yi sıcak veya soğuk olarak kaselere paylaştırın. Yanında taze meyveler veya bisküvilerle servis edebilirsiniz.
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