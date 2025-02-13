İtalya mutfağının bilinmeyen lezzeti: Zabaglione Tatlısı tarifi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 23:55

Güncelleme: 13.02.2025 - 23:55

İtalyan mutfağı denildiğinde akla genellikle tiramisu, panna cotta veya cannoli gibi tatlılar gelir. Ancak pek bilinmeyen, kökleri 16. yüzyıla dayanan muhteşem bir tatlı daha var: Zabaglione! Bu hafif ve ipeksi tatlı, az malzeme ile yapılan ancak lezzetiyle büyüleyen geleneksel bir İtalyan lezzetidir. Ana malzemeleri yumurta sarısı, şeker ve tatlı şarap olan Zabaglione, özel günlerde ve kutlamalarda tercih edilir.

ZABAGLIONE TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı toz şeker

80 ml Marsala şarabı (alternatif olarak beyaz şarap veya süt kullanılabilir)

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Servis için çilek, böğürtlen veya bisküvi

Yapılışı: