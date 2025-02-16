İtalyan devinden Osimhen planı: Önce satış sonra imza!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'e Juventus'un talip olduğu iddia edildi.

İtalyan devinden Osimhen planı: Önce satış sonra imza!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 16:54

Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde Napoli'den bir yıllığına kiraladığı Victor Osimhen'in sezon sonunda transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Osimhen'in adı ara transfer döneminde birçok dev takımla anılsa da başarılı golcü sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını bildirmişti.

Sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan Victor Osimhen için ciddi adaylardan biri de Juventus.

Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, Victor Osimhen transferi için planını yaptı.

Ara transfer döneminde PSG'den Kolo Muani'yi yarım sezonluğuna kiralayan Juventus'ta Fransız forvetin gelişiyle Vlahovic iyice gözden düştü.

Sezon sonunda Vlahovic'i satmanın planlarını yapan Juventus'un, Sırp golcüden gelecek bonservis geliriyle Victor Osimhen'i alıp, Kolo Muani'yi de bu kez satın alma opsiyonuyla 1 daha kiralamak istediği belirtildi.

Napoli'nin 75 milyon Euro'luk çıkış maddesinde pazarlık yapmayacağı ve Juventus'un bu rakamı gözden çıkarmak zorunda kalacağı yine haber detayında yer aldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 23 maça çıkan Victor Osimhen 17 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #juventus

İlgili Haberler

Osimhen transferinde takas formülü masada!

Osimhen transferinde takas formülü masada!
Nijerya'dan Victor Osimhen'e destek!

Nijerya'dan Victor Osimhen'e destek!
Suudi ekibinden Napoli'ye çılgın teklif: Osimhen'in kararı transfere engel oldu!

Suudi ekibinden Napoli'ye çılgın teklif: Osimhen'in kararı transfere engel oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler