Real Madrid'de forma şansı bulamıyordu: Arda Güler'e İtalya'dan sürpriz talip!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için bir İtalyan devinin devreye girdiği iddia edildi.
Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler'in takımdan ayrılacağı İspanyol basınında konuşulmaya devam ediyor.
Milli futbolcunun adı birçok dünya deviyle yan yana anılırken son zamanlarda Arsenal iddiaları artmıştı. Ancak Arda Güler'in sürpriz bir talibinin daha olduğu öne sürüldü.
NAPOLI DEVREYE GİRDİ
Calciomercato'da yer alan habere göre; Napoli, Arda Güler'i yakın takibe aldı ve kadrosuna katmak için harekete geçebilir.
Haberde, Milan'ın Real Madrid'e transferi öncesi Arda Güler ile ilgilendiği ifade edilirken, Arsenal'in ise yeni bir Martin Odegaard projesini hayata geçirebileceği aktarıldı.
12 MAÇTA 307 DAKİKA OYNADI
Real Madrid'de bu sezon kulübeye hapsolan Arda Güler, 12 maçta 307 dakika forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.
Etiketler: #arda güler #real madrid #napoli
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den Anderson Talisca operasyonu!
- Edirne'de operasyon: 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
- Arda Güler'e İtalya'dan sürpriz talip!
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli olacak!
- Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski kararı!
- Beşiktaş'tan forvete flaş transfer hamlesi!
- Olimpia Milano evinde Maccabi Tel Aviv'i mağlup etti!
- Rodri'den Messi sözleri: 'Ronaldo ile farkı...'
- Dev derbide Partizan deplasmanda Kızılyıldız'ı devirdi!
- Ellie Okobo yıldızlaştı, Monaco ASVEL'i rahat geçti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaynanasını hiçbir zaman sevemeyen 4 kadın burcu
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Karar verilmiştir'
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi
- Havalimanında kaçakçılık operasyonu
- Teğmenlerin avukatlarından açıklama geldi!