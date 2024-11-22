Real Madrid'de forma şansı bulamıyordu: Arda Güler'e İtalya'dan sürpriz talip!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:11

Güncelleme: 22.11.2024 - 10:11

Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler'in takımdan ayrılacağı İspanyol basınında konuşulmaya devam ediyor.

Milli futbolcunun adı birçok dünya deviyle yan yana anılırken son zamanlarda Arsenal iddiaları artmıştı. Ancak Arda Güler'in sürpriz bir talibinin daha olduğu öne sürüldü.

NAPOLI DEVREYE GİRDİ

Calciomercato'da yer alan habere göre; Napoli, Arda Güler'i yakın takibe aldı ve kadrosuna katmak için harekete geçebilir.

Haberde, Milan'ın Real Madrid'e transferi öncesi Arda Güler ile ilgilendiği ifade edilirken, Arsenal'in ise yeni bir Martin Odegaard projesini hayata geçirebileceği aktarıldı.

12 MAÇTA 307 DAKİKA OYNADI

Real Madrid'de bu sezon kulübeye hapsolan Arda Güler, 12 maçta 307 dakika forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.