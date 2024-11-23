İtalyan yorumcudan sürpriz Osimhen iddiası: 'Gidip onu alacaklar'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen için İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in geleceği merak konusu. 75 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinde ara transfer döneminde çıkış maddesi bulunuyor.
Victor Osimhen sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini belirtse de yıldız golcüyle ilgili transfer dedikoduları çıkmaya devam ediyor.
JUVENTUS İDDİASI
Eski İtalyan futbolcu ve futbol yorumcusu Daniele Adani, Victor Osimhen transferine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Çizme basınına açıklamalar yapan Adani, Juventus'un Vlahovic ile yollarını ayırması durumunda bir numaralı tercihinin Victor Osimhen olduğunu açıkladı. Adani, "Juventus forvet değiştirmeye karar verirse bence gidip Osimhen'i alacaklar" açıklamasını yaptı.
Ünlü yorumcu, an itibarıyla Juventus'ta görev yapan Cristiano Giuntoli'nin, Osimhen'i zamanında Napoli'ye kazandıran isim olduğunu da hatırlattı.
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