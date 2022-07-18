İtalya’da havayolu çalışanlarından grev: 500 uçuş iptal edildi
İtalya’da düşük maliyetli hava yolu çalışanlarının dahil olduğu 4 saatlik grevin ardından 500 uçuş iptal edildi.
İtalya’da bazı sendikaların çağrısıyla bazı düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin çalışanları işçi hakları, çalışma koşulları ve sektördeki asgari ücretle ilgili şikayet ve isteklerini duyurabilmek için greve gitti. Ryanair, Air Malta, Easyjet ve Volotea gibi firmaların içinde bulunduğu 4 saat süren grevin ardından ülkede 500 uçuş iptal edildi.
EasyJet, protestolar nedeniyle Milano’dan Berlin’e ve Roma’dan Amsterdam’a uçuşlarını iptal etti. Ryanair, işçilerin grevi nedeniyle belirli uçuşları iptal etmeye zorladıklarını belirtti.
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