Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor: Marcel Tisserand'a İtalya'dan talip
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin ardından diğer savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın da takımdan ayrılabileceği belirtildi.
Fenerbahçe'de defans hattında ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Kim Min-Jae'nin ardından Marcel Tisserand'ın da takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A ekiplerinden Udinese, Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor.
Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği ve UEFA'ya verilen listede yer almayan Tisserand için Udinese'nin 3 milyon Euro teklif yaptığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise henüz belli değil.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 52 maça çıkan başarılı stoper, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Tisserand'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
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