Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı final maçında İtalya'ya 3-0 kaybetti. Filenin Sultanları, 3.'lük maçında Sırbistan ile karşılaşacak.
FIVB Milletler Ligi Yarı Final maçında A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı gelen sayılarla dengede gitti. Manşet problemi ve servis hataları nedeniyle 17-12 geriye düşen ay-yıldızlılarda antrenör Giovanni Guidetti molaya gitti. Molanın ardından milliler taraftarının önünde ilk seti 18-25 kaybetti.
İTALYA'NIN DİRENCİ KIRILAMADI
İlk setteki mücadelesini ikinci sette de sürdüren Filenin Sultanları, oyunun son bölümüne 26-26 girdi. İtalya’nın direncini kıramayan milliler, Paola Egonu’nun sayılarına engel olamadı ve ikinci seti de 26-28 kaybetti.
Karşılaşmanın üçüncü setinde İtalya’nın üstün oyunu karşısında milliler direnç göstererek skoru 20-21’e getirdi. Molanın ardından İtalya, Paola Egonu’nun sayısıyla skoru 20-22 yaptı. Skor 22-24 İtalya lehine olunca Guidetti molaya gitti. Servisi sayıya çeviren Egonu, İtalya’yı galibiyete taşıdı.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA RAKİP SIRBİSTAN
Bu sonuçla İtalya finalde Brezilya’nın rakibi olurken, A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın saat 15.00’te Ankara Spor Salonu’nda Sırbistan ile üçüncülük mücadelesinde karşılaşacak.
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