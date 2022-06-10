İtalya'da helikopter kaybolmuştu: 4 Türk'ün kimliği belli oldu

10 Haziran 2022 Cuma, 14:28

İtalyan ANSA ajansının haberinde, sabah saatlerinde Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.

Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.

Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilerek, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra helikopter ile iletişimin kesildiği aktarıldı.

Modena Valiliği olayla ilgili saat 16.00 sıralarında kaybolma alarmı verirken, helikopterin kaybolduğu alan olarak tespit edilen Alpe, Pievepelago, Piandelagotti'deki San Pellegrino arasındaki sırtta, rüzgâr, yağmur ve dolu fırtınasının düştüğü açıklandı.

İŞTE KİMLİKLERİ

Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, uçaktaki Türk yurttaşların kimleri belli oldu.

Haberde kimlikler; Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar, Altuğ Erbil olarak açıklandı.