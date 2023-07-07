İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 68 yaralı

İtalya’nın Milano kentindeki bir huzurevinde çıkan yangın sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:17
İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 68 yaralı
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İtalya’nın Milano kentindeki bir huzurevinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Luca Cari, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını açıkladı. Cari, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ise olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kısa sürede söndürüldüğünü, ancak çıkan huzurevi sakinlerinin yoğun dumandan etkilendiğini aktardı.


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