5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı!

Antakya'da bulunan 5 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu mahsur kalan 25 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 12:48
5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı!
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi Akçay Sokak'taki 5 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DUMAN NEDENİYLE DIŞARI ÇIKAMADILAR!

Edinilen bilgiye göre, yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı. Binada ikamet eden 25 kişi duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle binada mahsur kalanları kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


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