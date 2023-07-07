Polyester fabrikasında işçilerin kaldığı yatakhanede yangın: 2 yaralı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 09:28

Güncelleme: 07.07.2023 - 09:28

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bulunan SASA Polyester Fabrikası'nda korkutan bir yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın şantiye bölümünde işçilerin kaldığı yatakhanede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle etrafı alevler sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

“DUMANLAR KENTİN BİRÇOK YERİNDEN GÖRÜLDÜ”

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etmeye başladı. Fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasında görüldü. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmaları sonrasında yangın güçlükle söndürüldü.

Yangında fabrikada çalışan 2 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.