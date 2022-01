İtalya’da kadına şiddet, elektronik kelepçe ve takip uygulamasıyla önlendi

İtalya'da şiddet mağduru bir kadın, faile elektronik kelepçe takılması ve kelepçenin bağlı olduğu uygulamanın kendisine uyarı göndermesi sayesinde olası bir yeni şiddet eyleminden kurtuldu.

Başkent Roma'da geçen Cuma günü işten çıkmak üzere olan kadın, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski erkek arkadaşının yakınlarda olduğundan, adama takılan elektronik kelepçe ve kelepçenin bağlı olduğu bir cep telefonu uygulaması sayesinde haberdar oldu.

Kimlik bilgileri gizli tutulan 37 yaşındaki kadın, failin yakında olduğunu belirleyen cep uygulamasının alarm vermesi üzerine acil durum hattını arayarak ihbarda bulundu. Aynı alarmı alan jandarma birimi olay yerine ulaştığında 33 yaşındaki adamı kadına tehditler savururken buldu ve gözaltına aldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemleri arasında elektronik kelepçe ve uyarı sistemi uygulamasının kullanılmasını savunan hükümet yetkilileri bu uygulamanın yaygınlaştırılması için çalışma sözü verdi.

Grazie al braccialetto elettronico una donna a Roma è salva dalla violenza. È il motivo per cui con le altre ministre abbiamo voluto rafforzare misure come questa: approviamole subito per garantire sicurezza alle donne che hanno denunciato. https://t.co/x8En1oywEV