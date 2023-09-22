İtalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 13:20

Güncelleme: 22.09.2023 - 13:54

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalyan Jandarması (Carabinieri), ülkenin güneyinde Kalabriya bölgesi merkezli suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik "Karphantos" adı verilen operasyon düzenledi.

Yaklaşık 400 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonda, 52 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 38'i çıkarıldıkları mahkemenin kararı doğrultusunda tutuklandı, 6'sına ev hapsi verildi. 8 kişi de denetimli serbestlik çerçevesinde şartlı bırakıldı.

Zanlılara uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, soygun ve kara para aklama gibi suçlamalar yöneltildi.

Avrupa'ya gelen uyuşturucu ticaretini kontrol eden örgütlerden Ndrangheta, İtalya'nın en tehlikeli mafya oluşumlarından biri olarak biliniyor.

NDRANGHETA SUÇ ÖRGÜTÜNÜN KÖKLERİ

Ndrangheta, İtalya merkezli olan ve dünya çapında faaliyet yürüten bir organize suç örgütüdür. Kökleri, Napoli'deki Bourbon hükümdarlığı dönemine kadar gider. Haklarında ilk rapor 1792 baharında yazılmıştır.

Ndrangheta, Yunanca "kahramanlık" anlamına gelir. Ndrangheta örgütü; Cosa Nostra (Sicilya Mafyası) ve Camorra (Napoli Mafyası) ile birlikte İtalya'nın üç büyük suç örgütünden biridir.

Ndrangheta'nın kökenleri 19. yüzyıla dayanır ve başlangıçta basit bir suç örgütü olarak ortaya çıkmıştır. Ancak zamanla, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, silah kaçakçılığı, rüşvet ve diğer yasadışı faaliyetlerde uzmanlaşmıştır.

Ndrangheta'nın üyeleri sıkı bir hiyerarşiye sahip olup, örgütün dış dünyayla iletişim kurmasını zorlaştırmak amacıyla geleneksel olarak gizli tutulmuşlardır. Bu nedenle, örgüt hakkında kesin sayılar vermek zordur. Ancak, Ndrangheta'nın uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiği ve özellikle Avrupa, Amerika ve Kanada'da etkin olduğu bilinmektedir. Örgütün yaklaşık 6000 üyesinin olduğu tahmin edilmektedir.

Ndrangheta'nın faaliyet alanları arasında uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, kara para aklama, şantaj, cinayet ve diğer suçlar bulunmaktadır. Örgüt, aynı zamanda yasal işletmeleri kontrol etme veya haraca bağlama eğilimindedir.