CHP’li Burak Erbay, gece görüşlü helikopterle ilgili konuştu

23 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Marmaris yangınını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Erbay, “İlk yangın çıktığında bir helikopter geldi ve gitti ama hava karardığında hiçbir helikopter yoktu. Geçen sene biz söylediğimiz gibi Bodrum Köyceğiz yangınında kırmızı renkli gece uçan helikopterleri gördük. Önceki gece yaptığımız gece görüşlü helikopter çağrılarıyla ilgili Bakanlıktan bir yetkili, ‘O bakanın yetkisiyle kullanılan sikorsky helikopterler’ dedi” ifadelerini kullandı. Erbay, bölgede Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin söylediği sayıda uçağın olmadığını belirterek “Keşke olsa, biz teşekkür etmesini biliriz. Hiç uyumaksınzın 12 saat bölgedeydik. Datça bölgesine geçip yangın olan bölgeyi izlemeye başladık. Yalnızca bir uçak gördük o da sorti yaptı gitti. Onun dışında dört veya beş helikopterle müdahale edildi” dedi.