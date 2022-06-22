Marmaris'te CHP'li vekile gece görüşlü helikopter cevabı: 'Bakanın yetkisiyle kullanılıyor' dediler

22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:37

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahaleler sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla çalışmalara havadan ve karadan yeniden başlandı.

Marmaris’te yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Temennimiz bugün bu olayın neticelenmesi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz" açıklamasını yaptı. Gece boyunca devam eden yangına, 14 uçak 20 helikopter ile müdahale edildiğini bildiren Kirişci, "Datça'da bir yangın çıktı o söndürüldü" ifadelerini kullandı.

"BAKANIN SÖYLEDİĞİ RAKAMLARDA UÇAK VE HELİKOPTER YOK"

Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'ye konuşan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay şunları söyledi:

"- Otluk ve Datça bölgesine doğru devam eden bir yangın var. Biliyorsunuz akıllı yangınlar, rüzgarın olduğu ve hava kararmaya başladığı saatlerde çıkan yangınlar. Maalesef rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.



- Tarım Bakanı yaptığı açıklamada 20 helikopter 14 uçakla müdahale edileceğini söyledi. Bakın biz dün akşam saatlerinden beri hiç uyumaksızın 12 saat bölgedeydik. Sabah Datça bölgesine geçip yangın olan bölgeyi izlemeye başladık, yalnızca bir uçak gördük o da sorti yaptı gitti. Onun dışında 4-5 helikopterle müdahale edildi.



- Söylediği gibi 14-20 gibi sayılar yok. Biz bu konuya siyaset üstü bakıyoruz eğer böyle bir imkan sağlanırsa ki keşke sağlansa, biz teşekkür etmesini de biliriz. Ancak maalesef böyle bir şey yok. Birazdan tekrardan bölgeye gideceğiz eğer gün içerisinde söylenilen rakamlarla etkin bir müdahale yapılırsa herkese gösterir teşekkürümüzü de ederiz."

"BAKANIN YETKİSİYLE KULLANILAN HELİKOPTERLER"

Havanın kararmasıyla defalarca gece görüşlü helikopter çağrısı yaptıklarını dile getiren Erbay, bakanlıkla arasında geçen 'gece görüşlü helikopter' diyaloğunu şu sözlerle anlattı:

"- Dün gece ilk yangın çıktığında bir helikopter geldi ve gitti ama hava karardığında hiçbir helikopter yoktu.



- Geçen sene biz söylediğimiz gibi Bodrum Köyceğiz yangınında kırmızı renkli gece uçan helikopterleri gördük.



- Ben dün bir yetkiliye de sordum ancak o helikopterlerin bakanın yetkisiyle kullanılan skorsky helikopterler olduğunu, aparat takıldığını söylediler. Ben de 'O zaman devreye girsin' dedim. Şimdi sizin aracılığınızla talebimizi yinelemek istiyorum; eğer şimdi kullanılmayacaksa böyle bir imkan ne zaman kullanılacak? Böyle bir acıda, ülkenin servetine zarar gelen bir acıda kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? Bu imkanın bir an önce devreye sokulması lazım."