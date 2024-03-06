İtalya'dan Kızıldeniz kararı: Oy birliğiyle kabul edildi

İtalya meclisi, Kızıldeniz'de İtalyan gemisinin saldırıya uğramasının ardından "Husilere karşı Kızıldeniz'e güvenlik gücü gönderme" kararını onayladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:22
İtalya'dan Kızıldeniz kararı: Oy birliğiyle kabul edildi
Abone Ol google-news

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya meclisinin tamamen savunma amaçlı olmak üzere "Husilere karşı Kızıldeniz'e güvenlik gücü gönderme" kararının oy birliği ile kabul edildiğini açıkladı. 

Tajani yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de İtalyan gemisinin saldırıya uğramasının ardından bu kararın alındığını ve bu karar sayesinde  İtalyan gemilerinin kendilerini savunma gücüne sahip olacağını söyledi.

277 sandalyeli mecliste 271 evet çıkan karara ilişkin Tajani, "(Kızıldeniz'deki) Olası bir saldırı durumunda askeri güçle karşılık vermek" istediklerini belirtti. 

Kızıdeniz’de “navigasyon özgürlüğünü” korumayı amaçlayan askeri operasyon "Aspides misyonu"na katılacaklarını aktaran Tajani, "meşru müdafaa, yani refakat altındaki ticari gemilere yönelik doğrudan saldırıları etkisiz hale getirmek ve gemileri ele geçirmeye yönelik her türlü girişimi püskürtmek" olduğunu söyledi. 

İtalyan savaş gemisi Caio Duilio, Arap Yarımadası ile Ümit Burnu arasındaki  boğazda Husiler tarafından fırlatılan bir insansız hava aracını düşürmüştü.

ASPİDES NEDİR?

Aspides misyonu, Avrupa Konseyi tarafından 19 Ekim 2024’te Husilere karşı başlatılan, Kızıdeniz’de “navigasyon özgürlüğünü” korumayı amaçlayan askeri bir operasyon.

Yunanca “kalkan” anlamına gelen Aspides, bünyesinde Fransa, Almanya, İtalya ve Belçika askeri unsurları bulunduruyor. 

Benzeri bir operasyon olan,  Aralık 2023’te başlatılan ve ABD ve Birleşik Krallık tarafından yönetilen “Refah Koruması” da Kızıldeniz’de aktif.


italya haberleri husi haberleri Husiler haberleri Kızıldeniz haberleri karar haberleri

İlgili Haberler

Son dakika: Rusya'dan NATO ve ABD açıklaması

Son dakika: Rusya'dan NATO ve ABD açıklaması
Araştırma: Günde en az kaç adım atılmalı?

Araştırma: Günde en az kaç adım atılmalı?
Uçakta cinsel ilişki fırsatı sunan şirketlere yoğun ilgi

Uçakta cinsel ilişki fırsatı sunan şirketlere yoğun ilgi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Naci Görür'den Çanakkale'deki depreme ilişkin kritik açıklama!

Naci Görür'den Çanakkale'deki depreme ilişkin kritik açıklama!
Yapay zeka destekli uygulama kulak enfeksiyonunu tespit edebiliyor

Yapay zeka destekli uygulama kulak enfeksiyonunu tespit edebiliyor
ORC Araştırma’dan yeni İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...

ORC Araştırma’dan yeni İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...
Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Yengeç burcu yorumu
Avukatı Hüseyin Ersöz paylaştı, Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Avukatı Hüseyin Ersöz paylaştı, Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
AKP’de ‘Refah’ payı: Anket sonuçlarına göre partiye yönelen oylar

AKP’de ‘Refah’ payı: Anket sonuçlarına göre partiye yönelen oylar
Buğra Gökce'den Mehmet Şimşek'e 'konut kredisi' yanıtı: 'Halk mülksüzleşti'

Buğra Gökce'den Mehmet Şimşek'e 'konut kredisi' yanıtı: 'Halk mülksüzleşti'
İspanya’da Türk tutkusu: İlker Kaleli’nin rol aldığı ‘La Passions Turca’ geliyor!

İspanya’da Türk tutkusu: İlker Kaleli’nin rol aldığı ‘La Passions Turca’ geliyor!