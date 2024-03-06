İtalya'dan Kızıldeniz kararı: Oy birliğiyle kabul edildi

Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:22

Güncelleme: 06.03.2024 - 15:22

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya meclisinin tamamen savunma amaçlı olmak üzere "Husilere karşı Kızıldeniz'e güvenlik gücü gönderme" kararının oy birliği ile kabul edildiğini açıkladı.

Tajani yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de İtalyan gemisinin saldırıya uğramasının ardından bu kararın alındığını ve bu karar sayesinde İtalyan gemilerinin kendilerini savunma gücüne sahip olacağını söyledi.

277 sandalyeli mecliste 271 evet çıkan karara ilişkin Tajani, "(Kızıldeniz'deki) Olası bir saldırı durumunda askeri güçle karşılık vermek" istediklerini belirtti.

Kızıdeniz’de “navigasyon özgürlüğünü” korumayı amaçlayan askeri operasyon "Aspides misyonu"na katılacaklarını aktaran Tajani, "meşru müdafaa, yani refakat altındaki ticari gemilere yönelik doğrudan saldırıları etkisiz hale getirmek ve gemileri ele geçirmeye yönelik her türlü girişimi püskürtmek" olduğunu söyledi.

İtalyan savaş gemisi Caio Duilio, Arap Yarımadası ile Ümit Burnu arasındaki boğazda Husiler tarafından fırlatılan bir insansız hava aracını düşürmüştü.

ASPİDES NEDİR?

Aspides misyonu, Avrupa Konseyi tarafından 19 Ekim 2024’te Husilere karşı başlatılan, Kızıdeniz’de “navigasyon özgürlüğünü” korumayı amaçlayan askeri bir operasyon.

Yunanca “kalkan” anlamına gelen Aspides, bünyesinde Fransa, Almanya, İtalya ve Belçika askeri unsurları bulunduruyor.

Benzeri bir operasyon olan, Aralık 2023’te başlatılan ve ABD ve Birleşik Krallık tarafından yönetilen “Refah Koruması” da Kızıldeniz’de aktif.