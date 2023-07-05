İtalyan bakandan kadınlara yönelik küstah ifadeler: 'Penis sayacım yok ama...'

Yayınlanma: 05.07.2023 - 13:10

Güncelleme: 05.07.2023 - 13:10

İtalyan bakan, bir sanat galerisini ziyareti sırasında bin 500 kadınla yattığını iddia edince sert eleştiri ve kınamaların hedefine oturdu.

Bakan Vittorio Sgarbi, "Penis sayacım yok, fakat ayda 12 kadınla yattım, bu da en az bin 500 kadın eder" dedi.

İtalyan basını, tartışmalı bir sanat eleştirmeni olan 71 yaşındaki Sgarbi'nin, geçen ay 86 yaşında ölen ve "Bunga Bunga partileri" ile akıllara kazınan, İtalya'nın kötü şöhretli eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin arkadaşı olduğunu yazdı.

Bakan Sgarbi, konuşmasında daha da ileri giderek Berlusconi'nin hayatı boyunca "100'den az kadınla yattığını" iddia etti ve bunu bir "trajedi" olarak nitelendirdi.

Bakanın yorumlarının yer aldığı 45 dakikalık bir video, La Repubblica gazetesinin internet sitesi de dahil olmak üzere İtalyan medyasında geniş yer buldu.

TEPKİLER

Olayın geçtiği MAXXI galerisinin çoğu kadınlardan oluşan 49 çalışanından 44'ü imzaladıkları mektup ile galeri başkanını, "değerlerini savunmaya" çağırdı.

İtalyan Beş Yıldız muhalefet partisi bakana istifa çağrısında bulundu.

Parti, Sgarbi'nin yorumlarının "son derece cinsiyetçi" olduğunu söylerken, merkezdeki siyasi liderlerden Carlo Calenda da bakanın sözlerini "rezalet" olarak nitelendirdi.

Calenda, "Amacınız burjuvaları etkilemekse yanlış yüzyılı seçtiniz. Bizi şok etmiyor, sıkıyorsunuz" dedi.