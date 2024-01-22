İtalyan basınından ‘Sultan’ benzetmesi: Erdoğan ve Meloni arasında göçmen anlaşması

Yayınlanma: 22.01.2024 - 17:41

Güncelleme: 22.01.2024 - 17:41

İtalyan gazetesi Il Giornale, "Meloni 'Sultan' Erdoğan’la Anlaşıyor: Göçmenler Hedefte" başlıklı bir köşe yazısı yayımladı.

Kaleme alınan yazıda, İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında "Trablus'tan İtalya'ya gelen göçmenleri durdurmak üzere anlaşma" imzalandığını ifade edildi.

Yazıda, İtalya Başbakanı'nın resmi konutu olan Chigi Sarayı'ndan bir kaynağın "Erdoğan, Libya ve İtalya’yla beraber çalışmayı amaçlayan anlaşmayı kesinleştirmek istediğini belirtti. Göçmenlerin Libya'dan yola çıkmasından dolayı Türkler'le birlikte sahada etkili olmak mümkün" sözleri yer aldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın ayrıntılarına şu şekilde yer verdi:

"Bu, enerji ve Kıbrıs açıklarında arama gibi kıvılcımlara neden olan konularda bile Türkiye ile genel bir işbirliği çerçevesini yeniden başlatmayı amaçlayan geniş bir anlaşma, bir ortaklık anlaşması olacak"

Erdoğan için "Sultan" benzetmesi yapan İtalyan basını, Türkiye’yi ise Avrupa’nın Akdeniz ve Balkan’lardaki “nöbetçisi” olarak nitelendirdi.