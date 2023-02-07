İtalyan deprem uzmanı: 'Türkiye 3 metre Arap Yarımadası'na doğru kaydı'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:39

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:21

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni, Türkiye'nin sabahın erken saatlerinde meydana gelen yıkıcı depremin ardından üç metre hareket ettiğini belirtti.

Artçı depremler konusunda uyaran Doglioni, daha şiddetli başka sarsıntıların olma riskinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Sky TG24'de canlı yayın konuğu olan Doglioni, "Elimizdeki ayrıntılı bir şekilde analiz ettiğimiz tahminlere göre, sarsıntının en az üç metrelik bir yer değiştirmeyle 150 kilometre boyunca etkin olduğunu biliyoruz. Her şey sadece birkaç saniye içinde oldu ve 7.9 büyüklüğündeki bu depremin civara yayılmasına sebep oldu" dedi.

Doglioni sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir kayma hareketinden bahsediyoruz, fay düzlemi dikeydir. bu nedenle deprem sırasında, blokların yatay olarak yer değiştirdiği gözlemlenmiştir. Birbirine göre bağımlı bir şekilde hareket eden iki fay sınırı. Başka bir deyişle, sanki Türkiye güneybatıya, Arabistan kuzeydoğuya kaymış gibi. Alarm verilmemiş olması, fay hattındaki hareketliliği yeniden canlandırılamayacağı anlamına gelmez"

1999 depremini de hatırlatan Doglioni, "Bu deprem, Türkiye'yi çevreleyen denizlerle ilgili bir senaryo yaratacaktır. Ayrıca bu durumu daha önemli olmasa dahi, yakın önem derecesine sahip olaylar izleyebilir. Türkiye'de 1999 yılında meydana gelen depremde de böyle olmuştu" sözlerini ifadesine ekledi.