İtalyan kamu yayıncısı RAI de Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı
İtalyan devlet televizyonu RAI, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylaması sebebiyle bu ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Yeni yasal düzenleme sebebiyle Rusya'yı bırakan batılı basın kuruluşlarına, İtalyan kamu yayıncısı RAI de eklendi.
RAI'den yapılan açıklamada, "Yetkililer tarafından asılsız olduğu düşünülen haberlere yönelik ağır hapis cezası öngören yasanın onaylanmasını takiben RAI, bugünden itibaren Rusya Federasyonu'ndaki muhabirlerinin gazetecilik hizmetlerini askıya alıyor" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu tedbirin gazetecilerin bulundukları yerdeki güvenliklerini ve ülkeyle ilgili bilgi özgürlüğünü en yüksek seviyede korumak için gerekli olduğu savunuldu.
RAI'nin Rusya'daki gelişmeleri komşu ülkelerdeki muhabirleri ve İtalya'daki merkezinden farklı kaynaklar üzerinden takip edeceği belirtildi.
Söz konusu düzenleme sebebiyle BBC, CNN, ZDF ve Bloomberg gibi çok sayıda Batılı medya kuruluşu, daha önce Rusya'daki faaliyetlerini askıya alma kararı aldıklarını duyurmuştu.
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