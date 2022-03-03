Bakan Koca'nın maske paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu: 'Fake hesap sandım'
Kısıtlamaların değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısı sonrası maske yasağının kaldırıldığı açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı maske paylaşımı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada maske yasağının kaldırıldığını söylemişti.
Bakan Koca'nın madde madde açıkladığı yeni kararlara göre, açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu kaldırıldı, okullarda karantina uygulanması sona erdi. Öte yandan, yeni kararlara göre, belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.
Koca bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise yeni maske kararına ilişkin göndermede bulundu.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maskeler cepte mi? Bazı durumlarda takması şart" ifadelerini kullandı.
Maskeler cepte mi? Bazı durumlarda takması şart.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 3, 2022
Koca'nın paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı ise ironi hesap sandıklarını söyleyerek, "Fake hesap sandım. Şakaysa komik, gerçekse daha komik" yorumunda bulundu.
Yapılan yorumlardan bazıları;
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