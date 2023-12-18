İtalyan mafyasının tarihi mülkü yıkıldı
İtalyan yetkililer, Calabria bölgesinde Ndrangheta mafyasının yaptırdığı bir binayı, çok sayıda patlayıcı ile 400 kilogram TNT kullanarak yıktı.
İtalyan yetkililer, ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinde Ndrangheta mafya grubunun geçmişte el koyduğu altı katlı bir binayı patlatarak yıktı.
Mobilya fabrikası olarak kullanılan binanın, İyon Denizi kıyısındaki Torre Melissa kasabasında kırk yıldır sahil manzarasını bozduğu bildirildi.
2007 yılında güvenlik güçlerinin, büyük bir "Özgür Meydan" operasyonunun parçası olarak binayı mafyadan ele geçirdiği kaydedildi.
La Repubblica gazetesine göre bina 2012 yılında devlet hazinesi tarafından devralındı ve o zamandan beri kullanılmıyor.
Geçtiğimiz yıl Calabria yetkilileri, "eko-canavar" adı verdikleri binanın bulunduğu alana karavanlar için bir otopark inşa etmeye karar verdi.
Evi yok etmek için çok sayıda patlayıcı ile 400 kilogram TNT kullanıldı.
Bölge başkanı Roberto Occhiuto, operasyonu bizzat denetlemek üzere olay yerine geldi.
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