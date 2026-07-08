NATO resepsiyonuna katılan İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girişteki dikkatli bakışlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Peki, İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir kimdir? Kristrun Frostadottir kaç yaşında?

KRISTRUN FROSTADOTTIR KİMDİR?

Kristrun Mjöll Frostadottir, 12 Mayıs 1988 tarihinde İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te dünyaya geldi. Etnograf Frosti Fifill Johannsson ile doktor Steinunn Gudny H. Jonsdottir'in kızı olan Frostadottir, eğitim hayatına Reykjavik Junior College'da başladı.

Lisans eğitimini İzlanda Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlayan Frostadottir, akademik kariyerini uluslararası düzeyde sürdürdü. Boston Üniversitesi'nde iktisat alanında yüksek lisans yapan siyasetçi, daha sonra Yale Üniversitesi Jackson Küresel İlişkiler Enstitüsü'nde uluslararası ilişkiler alanında ikinci yüksek lisans derecesini aldı.

Siyasete atılmadan önce ekonomi ve finans alanında önemli görevlerde bulunan Frostadottir, gazetecilik deneyiminin ardından Arion Bank'ın analiz departmanında çalıştı. Kariyerine uluslararası finans sektöründe devam ederek Morgan Stanley'in New York ve Londra ofislerinde uzman ekonomist olarak görev yaptı.

İzlanda'ya dönüşünün ardından 2017 yılında İzlanda Ticaret Odası'nda Başekonomist olarak çalışan Frostadottir, 2018-2021 yılları arasında ise Kvika Bankası'nın Başekonomisti oldu. Aynı süreçte İzlanda Üniversitesi'nde ekonomi politikası dersleri verdi.

Siyasi kariyerine 2021 yılında başlayan Frostadottir, aynı yıl gerçekleştirilen genel seçimlerde Sosyal Demokrat İttifak adına Reykjavik Güney seçim bölgesinden parlamentoya (Althing) seçildi. Ağustos 2022'de partisinin genel başkanlığına adaylığını açıkladı ve Ekim 2022'de düzenlenen parti kongresinde oyların yüzde 94'ünü alarak genel başkan seçildi.

Kasım 2024 erken genel seçimlerinde liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat İttifak, yüzde 20,8 oy oranıyla seçimleri ilk sırada tamamladı ve 15 milletvekili çıkardı. Bunun ardından Sosyal Demokrat İttifak, Vioreisn (Reform Partisi) ve Halkın Partisi arasında kurulan koalisyon hükümetinin lideri olarak 21 Aralık 2024 tarihinde başbakanlık görevini üstlendi.

Göreve başlamasıyla birlikte İzlanda tarihinin en genç başbakanı unvanını kazanan Frostadottir, aynı dönemde dünyanın en genç hükümet başkanları arasında da yer aldı.

KRISTRUN FROSTADOTTIR EVLİ Mİ?

Kristrun Frostadottir evlidir. Frostadottir, Einar Bergur Ingvarsson ile evlidir. Çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu bulunuyor. Çocukları 2019 ve 2023 yıllarında dünyaya geldi.