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Fatma Gülham Abushanab kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Gülham Abushanab kimin kızı?

Fatma Gülham Abushanab kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Gülham Abushanab kimin kızı?

8.07.2026 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fatma Gülham Abushanab kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Gülham Abushanab kimin kızı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası temaslarında ve devlet başkanlarıyla gerçekleştirdiği resmi görüşmelerde İngilizce tercümanlık yapan Fatma Gülham Abushanab, son olarak NATO Zirvesi'ndeki göreviyle yeniden gündeme geldi. Peki, Fatma Gülham Abushanab kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Gülham Abushanab kimin kızı?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası zirvelerde görev yapan İngilizce tercümanı Fatma Gülham Abushanab'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Fatma Gülham Abushanab kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Gülham Abushanab kimin kızı?

FATMA GÜLHAM ABUSHANAB KİMDİR?

Fatma Gülham Abushanab, 1990'lı yıllarda ABD'nin başkenti Washington D.C.'de dünyaya geldi. 

Fatma Gülham Abushanab eğitim hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü.

Lisans eğitimini George Mason Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Abushanab, daha sonra Georgetown Üniversitesi'nde Müslüman-Hristiyan İlişkileri / Liberal Studies alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

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FATMA GÜLHAM ABUSHANAB ANNESİ KİM?

Fatma Gülham Abushanab'ın annesi, eski milletvekili ve Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Merve Kavakcı'dır.

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