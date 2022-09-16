İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Ukrayna’nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrinde bulunan mezarlardaki cenazeler, otopsi ve kimlik tespiti yapılması için gömüldükleri yerden çıkarılmaya başlandı.
Yaklaşık bir hafta önce Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehir merkezi dışındaki kabristanın yakınında çoğu isimsiz çok sayıda mezar bulundu.
Numaralar verilmiş olan mezarların etrafı polis tarafından şeritle kapatıldı. Daha sonra savcıların eşliğinde polis, mezarları açarak cenazeleri çıkarmaya başladı.
Ceset torbalarına konulan cenazelerin üstüne bazı notlar düşüldüğü görüldü.
Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, bu mezarlarda siviller ve Ukrayna askerlerine ait 450 civarında kişinin cenazesinin bulunduğunu inandıklarını ve çıkarılan cenazelere otopsi ve kimlik tespiti yapılacağını belirtti.
Sinegubo, hem uluslararası toplumu bilgilendirmek hem de gelecekte bu olaya ilişkin dava açılması için Ukrayna polisinin yanı sıra savcıların incelemelerine devam ettiğini söyledi.
Bu mezarlarda gömülenlerin yüzde 99’unun normal yollarla hayatını kaybetmediğini ifade eden Sinegubo, “Çoğunda işkence izi var. Çok sayıda çocuğun cenazesinin yanı sıra elleri arkadan bağlanmış cesetler de bulundu. Dünyanın bunun Ukrayna halkına yapılan bir soykırım olduğunu bilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.
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