Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:58

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:58

JD Vance, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Oval Ofis'te azarlayarak konuşmasıyla tüm dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Peki, James David Vance kimdir? Zelenski ile yaptığı konuşmayla gündeme gelen JD Vance kaç yaşında, görevi ne?

JD VANCE KİMDİR?

James David Vance kısa adıyla JD Vance, 2 Ağustos 1984 yılında ABD'de dünyaya geldi. Siyasetçi, avukat, yazar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında 50. ve şu anki Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı olarak görev yapan Deniz Piyadeleri gazisidir.

Cumhuriyetçi Parti'nin bir üyesi, 2023'ten 2025'e kadar Birleşik Devletler senatörü olarak Ohio'yu temsil etti. Memleketi Middletown, Ohio'da liseyi bitirdikten sonra Vance, 2003-2007 yılları arasında altı ayı Irak'ta olmak üzere savaş muhabiri olarak görev yaptı. Daha sonra Ohio Eyalet Üniversitesi'ne devam etti ve 2009 yılında mezun oldu.

Yale Hukuk Fakültesi'nden 2013 yılında mezun oldu. 2016 tarihli anı kitabı Hillbilly Elegy, New York Times'ın en çok satanlar listesine girdi ve 2020'de Oscar adayı bir sinema filmine dönüştürüldü. Rust Belt'te yetişmesini, yoksulluğu, uyuşturucu bağımlılığını ve Apalaş kültürünü anlatmaktadır. Kitap, 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri sırasında basının büyük ilgisini çekti.

Vance, 2022 yılında Ohio'da yapılan Birleşik Devletler Senatosu seçimlerinde Demokrat aday Tim Ryan'ı mağlup etti. Başlangıçta 2016 seçimlerinde Trump'ın adaylığına karşı çıkan Vance, o zamandan beri Donald Trump'ın güçlü bir destekçisi hâline geldi. 15 Temmuz 2024'te Trump, Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde Vance'i resmî olarak başkan yardımcısı olarak aday gösterdi.

Senato'da görev yaptığı süre boyunca Vance, yeni-gerici, ulusal muhafazakâr ve sağ kanat popülist olarak tanımlandı.

Vance, vergiler, asgari ücret, sendikalaşma, gümrük tarifeleri ve antitröst politikası da dâhil olmak üzere ana akım Cumhuriyetçi ekonomik ortodoksiden farklıdır ve Ukrayna'ya Amerikan askerî yardımına karşı çıkmaktadır.

JD VANCE'IN ÖZEL HAYATI

JD Vance, 2014 yılında Usha Chilukuri ile Kentucky'de dinler arası bir evlilik töreniyle evlendi. Usha Chilukuri Hindu, Vance ise Hristiyandır. Çiftin üç çocukları vardır.