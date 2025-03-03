Zoe Saldana kimdir? Zoe Saldana kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı?

Zoe Saldana'nın yaşamı merak ediliyor. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Saldana'nın yer aldığı filmler araştırılıyor. Peki, Zoe Saldana kimdir? Zoe Saldana kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı?

Zoe Saldana kimdir? Zoe Saldana kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 22:08

Zoe Saldana'nın yaşamı merak ediliyor. "Emilia Pérez" filmindeki performansı ile 97. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Peki, Zoe Saldana kimdir? Zoe Saldana kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ZOE SALDANA KİMDİR?

Zoe Saldana 19 Haziran 1978'de New Jersey'de doğdu. Zoe, 9 yaşında iken babası bir trafik kazasında öldü. Bunun üzerine annesi Zoe'yi ve Zoe'nin kız kardeşini de alarak Dominik Cumhuriyeti'ne yerleşti. Orada, ülkenin en prestijli dans okuluna devam eden Zoe bale eğitimi aldı ve bir dansçı olmak için çalıştı. ABD'ye geri döndüklerinde lisede tiyatro programlarına yazıldı ve bir oyunculuk kursuna gitti.

2002 yılında Britney Spears'ın Dönüm Noktası filminde ve Drumline adlı komedi filminde oynadı. Daha sonra Anamaria adlı bir korsanı canlandırdığı 2003 yapımı Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filminde rol aldı. Devamında birçok televizyon şovu ve filmlerinde rol aldıktan sonra 2004 yılında Terminal ve 2005 yılında Bak Kim Gelmiş filmlerinde rol aldı. Juan Luis Guerra'nın "La llave de mi corazón" adlı şarkısının klibinde oynadı. Uhura rolüyle Star Trek filminin kadrosunda yer aldı. 2009 yılında Neytiri adlı bir Na'vi prensesini canlandırdığı, James Cameron'ın Avatar filminde başrollerden birini oynadı.

ZOE SALDANA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2000 - Center Stage - Eva Rodríguez

2001 - Snipes - Cheryl

2001 - Get Over It - Maggie

2002 - Drumline - Laila

2002 - Dönüm Noktası - Kit

2003 - Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti - Anamaria 

2004 - Temptation - Annie 

2004 - Haven - Andrea 

2004 - Terminal - Memur Torres 

2005 - La maldición del padre Cardona - Flor 

2005 - Dirty Deeds - Rachel Buff 

2005 - Bak Kim Gelmiş - Theresa Jones 

2005 - Constellation - Rosa Boxer 

2006 - Premium - Charli 

2006 - Ways of the Flesh - Donna 

2007 - After Sex - Kat 

2007 - Blackout - Claudine 

2008 - Bakış Açısı - Angie Jones 

2009 - Avatar - Neytiri Nazachema 

2009 - Star Trek - Uhura 

2009 - The Skeptic - Cassie 

2010 - Burning Palms - Sarah Cotton 

2010 - Takers - Lily Jansen 

2010 - Çılgın Cenaze - Elaine 

2010 - The Losers - Aisha 

2011 - Kaylien 

2011 - Kolombiyalı: İntikam Meleği - Cataleya Restrepo 

2012 - Çalıntı Hayat - Dora Jansen

2013 - Blood Ties - Vanessa 

2013 - Bilinmeze Doğru: Star Trek - Nyota Uhura 

2013 - Kardeşim İçin - Lena Warren 

2014 - Unity - Anlatıcı

2014 - Infinitely Polar Bear - Maggie Stuart 

2014 - Galaksinin Koruyucuları - Gamora 

2014 - Hayat Kitabı - María Posada (ses) 

2016 - Nina - Nina Simone 

2016 - Star Trek Sonsuzluk - Nyota Uhura 

2016 - Gecenin Kanunu - Graciella Corrales 

2017 - Galaksinin Koruyucuları 2 - Gamora 

2017 - I Kill Giants - Bayan Mollé 

2017 - My Little Pony Filmi - Celaeno (ses) 

2018 - The Legend of Red Hand - Mia Parc

2018 - Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Gamora 

2019 - Love, Antosha - Kendisi

2019 - Missing Link - Adelina Fortnight (ses) 

2019 - Avengers: Endgame - Gamora 

2020 - Vampires vs. the Bronx - Becky

2021 - Vivo - Rosa 

2022 - The Adam Project 

2022 - Avatar 2 - Neytiri


Etiketler: #Akademi Ödülleri #kimdir? #Zoe Saldana

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