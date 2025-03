Yayınlanma: 03.03.2025 - 22:08

Zoe Saldana'nın yaşamı merak ediliyor. "Emilia Pérez" filmindeki performansı ile 97. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Peki, Zoe Saldana kimdir? Zoe Saldana kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ZOE SALDANA KİMDİR?

Zoe Saldana 19 Haziran 1978'de New Jersey'de doğdu. Zoe, 9 yaşında iken babası bir trafik kazasında öldü. Bunun üzerine annesi Zoe'yi ve Zoe'nin kız kardeşini de alarak Dominik Cumhuriyeti'ne yerleşti. Orada, ülkenin en prestijli dans okuluna devam eden Zoe bale eğitimi aldı ve bir dansçı olmak için çalıştı. ABD'ye geri döndüklerinde lisede tiyatro programlarına yazıldı ve bir oyunculuk kursuna gitti.

2002 yılında Britney Spears'ın Dönüm Noktası filminde ve Drumline adlı komedi filminde oynadı. Daha sonra Anamaria adlı bir korsanı canlandırdığı 2003 yapımı Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filminde rol aldı. Devamında birçok televizyon şovu ve filmlerinde rol aldıktan sonra 2004 yılında Terminal ve 2005 yılında Bak Kim Gelmiş filmlerinde rol aldı. Juan Luis Guerra'nın "La llave de mi corazón" adlı şarkısının klibinde oynadı. Uhura rolüyle Star Trek filminin kadrosunda yer aldı. 2009 yılında Neytiri adlı bir Na'vi prensesini canlandırdığı, James Cameron'ın Avatar filminde başrollerden birini oynadı.

ZOE SALDANA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2000 - Center Stage - Eva Rodríguez

2001 - Snipes - Cheryl

2001 - Get Over It - Maggie

2002 - Drumline - Laila

2002 - Dönüm Noktası - Kit

2003 - Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti - Anamaria

2004 - Temptation - Annie

2004 - Haven - Andrea

2004 - Terminal - Memur Torres

2005 - La maldición del padre Cardona - Flor

2005 - Dirty Deeds - Rachel Buff

2005 - Bak Kim Gelmiş - Theresa Jones

2005 - Constellation - Rosa Boxer

2006 - Premium - Charli

2006 - Ways of the Flesh - Donna

2007 - After Sex - Kat

2007 - Blackout - Claudine

2008 - Bakış Açısı - Angie Jones

2009 - Avatar - Neytiri Nazachema

2009 - Star Trek - Uhura

2009 - The Skeptic - Cassie

2010 - Burning Palms - Sarah Cotton

2010 - Takers - Lily Jansen

2010 - Çılgın Cenaze - Elaine

2010 - The Losers - Aisha

2011 - Kaylien

2011 - Kolombiyalı: İntikam Meleği - Cataleya Restrepo

2012 - Çalıntı Hayat - Dora Jansen

2013 - Blood Ties - Vanessa

2013 - Bilinmeze Doğru: Star Trek - Nyota Uhura

2013 - Kardeşim İçin - Lena Warren

2014 - Unity - Anlatıcı

2014 - Infinitely Polar Bear - Maggie Stuart

2014 - Galaksinin Koruyucuları - Gamora

2014 - Hayat Kitabı - María Posada (ses)

2016 - Nina - Nina Simone

2016 - Star Trek Sonsuzluk - Nyota Uhura

2016 - Gecenin Kanunu - Graciella Corrales

2017 - Galaksinin Koruyucuları 2 - Gamora

2017 - I Kill Giants - Bayan Mollé

2017 - My Little Pony Filmi - Celaeno (ses)

2018 - The Legend of Red Hand - Mia Parc

2018 - Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Gamora

2019 - Love, Antosha - Kendisi

2019 - Missing Link - Adelina Fortnight (ses)

2019 - Avengers: Endgame - Gamora

2020 - Vampires vs. the Bronx - Becky

2021 - Vivo - Rosa

2022 - The Adam Project

2022 - Avatar 2 - Neytiri