Zoe Saldana kimdir? Zoe Saldana kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı?
Zoe Saldana'nın yaşamı merak ediliyor. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Saldana'nın yer aldığı filmler araştırılıyor. Peki, Zoe Saldana kimdir? Zoe Saldana kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı?
Zoe Saldana'nın yaşamı merak ediliyor. "Emilia Pérez" filmindeki performansı ile 97. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Peki, Zoe Saldana kimdir? Zoe Saldana kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
ZOE SALDANA KİMDİR?
Zoe Saldana 19 Haziran 1978'de New Jersey'de doğdu. Zoe, 9 yaşında iken babası bir trafik kazasında öldü. Bunun üzerine annesi Zoe'yi ve Zoe'nin kız kardeşini de alarak Dominik Cumhuriyeti'ne yerleşti. Orada, ülkenin en prestijli dans okuluna devam eden Zoe bale eğitimi aldı ve bir dansçı olmak için çalıştı. ABD'ye geri döndüklerinde lisede tiyatro programlarına yazıldı ve bir oyunculuk kursuna gitti.
2002 yılında Britney Spears'ın Dönüm Noktası filminde ve Drumline adlı komedi filminde oynadı. Daha sonra Anamaria adlı bir korsanı canlandırdığı 2003 yapımı Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filminde rol aldı. Devamında birçok televizyon şovu ve filmlerinde rol aldıktan sonra 2004 yılında Terminal ve 2005 yılında Bak Kim Gelmiş filmlerinde rol aldı. Juan Luis Guerra'nın "La llave de mi corazón" adlı şarkısının klibinde oynadı. Uhura rolüyle Star Trek filminin kadrosunda yer aldı. 2009 yılında Neytiri adlı bir Na'vi prensesini canlandırdığı, James Cameron'ın Avatar filminde başrollerden birini oynadı.
ZOE SALDANA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2000 - Center Stage - Eva Rodríguez
2001 - Snipes - Cheryl
2001 - Get Over It - Maggie
2002 - Drumline - Laila
2002 - Dönüm Noktası - Kit
2003 - Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti - Anamaria
2004 - Temptation - Annie
2004 - Haven - Andrea
2004 - Terminal - Memur Torres
2005 - La maldición del padre Cardona - Flor
2005 - Dirty Deeds - Rachel Buff
2005 - Bak Kim Gelmiş - Theresa Jones
2005 - Constellation - Rosa Boxer
2006 - Premium - Charli
2006 - Ways of the Flesh - Donna
2007 - After Sex - Kat
2007 - Blackout - Claudine
2008 - Bakış Açısı - Angie Jones
2009 - Avatar - Neytiri Nazachema
2009 - Star Trek - Uhura
2009 - The Skeptic - Cassie
2010 - Burning Palms - Sarah Cotton
2010 - Takers - Lily Jansen
2010 - Çılgın Cenaze - Elaine
2010 - The Losers - Aisha
2011 - Kaylien
2011 - Kolombiyalı: İntikam Meleği - Cataleya Restrepo
2012 - Çalıntı Hayat - Dora Jansen
2013 - Blood Ties - Vanessa
2013 - Bilinmeze Doğru: Star Trek - Nyota Uhura
2013 - Kardeşim İçin - Lena Warren
2014 - Unity - Anlatıcı
2014 - Infinitely Polar Bear - Maggie Stuart
2014 - Galaksinin Koruyucuları - Gamora
2014 - Hayat Kitabı - María Posada (ses)
2016 - Nina - Nina Simone
2016 - Star Trek Sonsuzluk - Nyota Uhura
2016 - Gecenin Kanunu - Graciella Corrales
2017 - Galaksinin Koruyucuları 2 - Gamora
2017 - I Kill Giants - Bayan Mollé
2017 - My Little Pony Filmi - Celaeno (ses)
2018 - The Legend of Red Hand - Mia Parc
2018 - Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Gamora
2019 - Love, Antosha - Kendisi
2019 - Missing Link - Adelina Fortnight (ses)
2019 - Avengers: Endgame - Gamora
2020 - Vampires vs. the Bronx - Becky
2021 - Vivo - Rosa
2022 - The Adam Project
2022 - Avatar 2 - Neytiri
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