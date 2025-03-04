Ekrem İmamoğlu'nun avukatları bahsetmişti: Kaan Ferah kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:43

Güncelleme: 04.03.2025 - 11:43

Ekrem İmamoğlu, diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK raporu hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak. İmamoğlu'nun hukuk ekibi açıklama yaptı. Açıklamada bahsedilen Kaan Ferah'ın kim olduğu merak edildi. Peki, Kaan Ferah kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun bahsettiği Kaan Ferah kaç yaşında, nereli?

KAAN FERAH KİMDİR?

Tekstil endüstrisinde çalışma konusunda kanıtlanmış deneyime sahip İhracat Satış Direktörü. Uluslararası İş, Tekstil, Uluslararası Pazarlama, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tekstil Endüstrisi konularında yetkin. City University London'da Uluslararası Pazarlama üzerine yoğunlaşmış İleri Düzey Uluslararası Pazarlama Sertifika Programı aldı. Ferah, 1991 yılında Southeastern University Washington DC'den mezun oldu.



