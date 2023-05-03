Jamie Foxx, Back in Action'ın yeni sezonunda yer almayacak

Yayınlanma: 03.05.2023 - 13:38

Güncelleme: 03.05.2023 - 13:39

Oscar ödüllü ABD'li aktör Jamie Foxx, üç hafta önce geçirdiği acil tıbbi müdahalenin ardından halen hastanede.

55 yaşındaki Foxx, Foxx, geçtiğimiz Salı günü, Cameron Diaz ve Glenn Close ile birlikte yaklaşmakta olan Netflix filmi "Back in Action"ın çekimlerini yaptığı Atlanta'da rahatsızlandıktan sonra Georgia'daki bir tıbbi tesiste bulunuyor.

Foxx'a yakın kaynaklar, TMZ'ye "hayranlarının toplayabileceği tüm dualara ve iyi dileklere ihtiyacı olduğunu" söyledi. Kaynaklar, Foxx'un, çekimler çoktan başladığı için yeni sezonda yer almayacağını da dile getirdi.

"GÖZLEM ALTINDA TUTUYORLAR"

Geçtiğimiz Cuma günü People, Foxx'un Georgia'daki bir sağlık tesisinde "uyanık ve tetikte" olduğunu doğrulayan bir kaynakla konuştu.

Kaynak, "Tanrı'ya şükür durumu iyi. Hala hastanede ve doktorlar testler yapıyor ama uyanık ve tetikte. Onu gözlem altında tutuyorlar" diye konuştu.

KIZI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Hayranları ilk olarak, aktörün kızı Corinne Foxx'un bu ayın başlarında sosyal medyada ciddi bir açıklama paylaşmasıyla sağlık sorunu konusunda uyarıldı.

Corinne Foxx, "Babam Jamie Foxx'un dün tıbbi bir komplikasyon yaşadığını paylaşmak istedik. Neyse ki, hızlı hareket ve büyük özen sayesinde iyileşme yolunda ilerliyor. Onun ne kadar sevildiğini biliyoruz ve dualarınız için minnettarız. Ailesi bu süre zarfında mahremiyet talep ediyor" demişti.