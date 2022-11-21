Japon Bakan iddiaların ardından görevden alındı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 09:00

Japonya'da isminin, seçim finansal fonlarının istismar edilmesine karışmasıyla eleştirilen İçişleri ve İletişim Bakanı Terada Minoru görevinden alındı.

Shukan Bunshun dergisi, 2021 seçimlerinde kampanya masraflarının bir kısmının karşılandığına yönelik Terada'nın mali bildirim "hileli olduğunu" iddia etti.

Yasama uzmanına dayandırılan iddiada, 1 milyon yen (7 bin dolar) değerindeki hileli mali bildirimin, Devlet Memuriyeti Seçim Yasası'nı ihlal ettiği öne sürüldü.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde Başbakan Kişida Fumio fraksiyonuna bağlı Terada ise o dönemde yasa dışı bir faaliyette bulunmadığını savundu.

Muhalefet eleştirilerinin hedefi haline gelen Terada, Başbakanı Kişida ile görüşmesinde "yasama faaliyetlerine engel olmak istemediğini” dile getirdi.

Japon Başbakan, ağustosta kabineye dahil ettiği Terada'yı görevden alarak yerine LDP milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Matsumoto Takeaki'yi getirdi.

TERADA BİR AYDA GÖREVİNDEN ALINAN ÜÇÜNCÜ BAKAN

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri İzumi Kenta, "(Karar) O kadar geç ki Başbakan'ın liderlik becerisini sorgulamaktan başka seçeneğim yok" dedi.

Kişida'nın seçim bölgesi Hiroşima'dan milletvekili seçilen ve bir dönem Kişida'nın danışmanlığını yapan Terada, son bir ayda görevinden alınan üçüncü bakan oldu.

Japon Başbakan, ekim sonunda Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Devlet Bakanı Yamagiwa Daişiro ve önceki hafta Adalet Bakanı Hanaşi Yasuhiro'yu görevinden almıştı.