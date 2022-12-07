Japon lojistik firması drone ile teslimata hazırlanıyor

Japonya'da, Japan Post isimli lojistik firması 2023 yılı itibari ile drone ile teslimat yapmaya hazırlanıyor. Teslimatları gerçekleştirmesi planlanan drone, tek uçuşta 32 km yol kat edebiliyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:38
Japon lojistik firması drone ile teslimata hazırlanıyor
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Japonya'da, insansız hava araçlarının yerleşim alanları üzerinde kullanıcısından 5 km uzakta uçmasını engelleyen yasa değişti. 

Yasanın değişmesinin ardından lojistik firması Japan Post, drone ile teslimata hazırlanıyor.

NHK'nın haberine göre, Japan Post, 2023 mali yılından (1 Nisan 2023-31 Mart 2024) itibaren koli ve paket teslimatı için dahili olarak geliştirilen dronları kullanacak.

Japan Post'un kırmızı renkli drone'u, 1,5 metre uzunluğundadır. Beş kilograma kadar olan koli ve posta ürünlerini taşıyabilir. Tek bir uçuşta 32 kilometreye kadar yol kat edebilir.

Drone esas olarak dağlık bölgelerde ve az sayıda postacının bulunduğu uzak, seyrek nüfuslu adalarda kullanılacak.


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