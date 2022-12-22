Japon siyasetçiden ABD'ye çağrı: Nagazaki ve Hiroşima'da hata yaptığınızı kabul edin
Japon siyasetçi Muneo Suzuki, ABD'yi Hiroşima ve Nagazaki'nin bombalanmasının bir hata olduğunu kabul etmeye çağırdı.
Japon parlamentosunun üst kanadı Danışmanlar Meclisi üyesi Muneo Suzuki, ABD-Japonya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
Muneo Suzuki, ABD'ye, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının "bir hata olduğunu Japonya'ya ve dünyaya dürüstçe açıklaması" çağrısında bulundu.
Muneo, "Savaşın sona ermesinin üzerinden 77 yıl geçmesine rağmen, atom bombalarını atan, ABD hiçbir zaman özür dilemedi. Diğer ülkelerin eylemleri hakkında 'demokrasi, insan hakları ve özgürlük' hakkında yüksek sesle konuşan ABD'dir. O halde neden ABD'nin yaptıkları konusunda Japonya'ya ve dünyaya karşı dürüst olmayalım?" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Mayıs 2023'te Nagazaki şehrine yapacağı olası ziyaretine değinen Muneo, ABD heyetinin şehri ziyaret etmesinin "doğru bir adım" olduğunu düşündüğünü söyledi.
Muneo, "Böyle bir ziyarette gerçekten söylemek istediklerini söylemelidir. Keşke Nagazaki ve Hiroşima'yı bir kenara bırakıp dünyaya şunları söyleseydi: 'Nükleer silahların kullanılması imkansızdır, nükleer bombaların kullanılması bir hataydı" diye konuştu.
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