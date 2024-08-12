Çocukların gözde ülkesi Japonya

12 Ağustos 2024 Pazartesi

Oğluma sordum.

Yaz tatilinde nereye gitmek istersin?

Beraber ya yaz tatili yapıp güneş denizi tercih edecektik ya da yurtdışında kültür turu yapacaktık.

Oğlum 12 yaşında.

Oğlum kararını ikincisinden yana kullandı ve tercihini de hemen söyledi: Japonya.

Hemen fiyat araştırması yaptım.

Japonya tatili, Bodrum veya Antalya’da kalacağımız güzel bir otelden daha ucuza geliyordu.

Tokyo’ya gidip oradan da Osaka yapacaktık.

Osaka’ya gitme nedenimiz de Japonların o meşhur Kurşun Treni’ne binmekti.

11 saatlik uçuşun ardından Tokyo’ya indik.

Japonya’ya Türk vatandaşları vizesiz girebiliyor.

Pasaport ve gümrükten çok kolay bir şekilde geçtik.

Havalimanından otele taksi ile gitmenizi tavsiye etmem. Çok pahalıya gelecektir.

Biz metroyu tercih ettik. Yarım saatte şehirdeydik.

Tokyo’da otel odaları ufak dizayn edilmiş. Yeterli mi, yeterli. Ama bizim gibi büyük odaları sevenler için tabii ki küçük geliyor.

Japonya’nın nüfusu 125 milyon. 40 milyon bizden fazla.

Japonya’nın yüzölçümü 377 bin 973 kilometrekare. Türkiye’nin yüzölçümü 783 bin 562 kilometrekare. Yüzölçümü Türkiye’nin yarısından az olan Japonya'nın, nüfus olarak Türkiye’den çok fazla olduğunu görüyoruz.

Başkent Tokyo’nun nüfusu 38 milyona yakın.

İstanbul’un nüfusunu resmi verilere göre 15 milyon kabul edersek Tokyo İstanbul’dan 23 milyon daha fazla nüfusa sahip.

İstanbul’un yüzölçümü 5 bin 461 kilometrekare olmasına karşın Tokyo’nun yüzölçümü 2 bin 194 kilometrekare.

38 milyon nüfusa karşın Tokyo’da trafik yok.

Tokyo’da çoğu yere metroyla gittim ama taksi de kullandım.

Taksilerin fiyatı oldukça makul.

Bir yerden bir yere ulaşmak oldukça kolay.

Taksilerin çoğu eski model ve pırıl pırıl. Koltukları beyaz dantellerle kaplı. Şöförler beyaz eldivenli.

Taksi sürücülerinin neredeyse hepsi Japon.

Maske az da olsa hayatlarından çıkmış değil. Kapalı yerlerde maske kullanmaya özen gösteriyorlar.

Dikkatimi en çok çekenlerden biri de çalışanların ellerinde küçük bir alet olmasıydı. Bu alet konuştuklarını bütün dillere tercüme ediyordu.

Japonlar dil bilme sorununu bu makinelerle neredeyse ortadan kaldırmış durumdaydı.

TERTEMİZ BİR JAPONYA

Japonya tertemiz bir ülke.

Tokyo sanki dün kurulmuş, bugün de şehir olarak halkın hizmetine açılmış gibi.

Tapınakları görülmeye değer.

Asakusa’da bulunan Senso-Ji Tapınağı’nı mutlaka görmelisiniz.

İnsanları da çok kibar.

Bir şeyi verirken iki elleriyle size uzatacak kadar kibarlar.

HAYATLARI MAKİNE

8 günlük Japonya seyahatinde şunu gördüm.

Japonların hayatı makine.

Kapsül makineler ve oyun makineleri Japonların her şeyi.

Çocuğundan gencine, gencinden yaşlısına herkes makinelerin bağımlısı olmuş.

Herkes ellerindeki bozuk yenlerle bu kapsül topların içinden çıkan figürlerin peşinde.

Makineler demişken alışveriş yaptığınız yerlerdeki kasaların hepsi birer akıllı makine. Ödeme için paranızı veriyorsunuz makine para üstünü sayarak size geri veriyor.

SUŞİ SEVİYORSANIZ AÇ KALMAZSANIZ

Japonya’da suşi seviyorsanız aç kalmazsanız.

Her yer ya oyunların oynandığı salonlar ya da 4-5 masalı suşi lokantalarıyla dolu.

Bir de Japonya’ya gitmişken et yemeden gelmek olmaz.

Dünyaca meşhur Kobe etlerini çok uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz.

Gündüzleri bu mevsimde çok sıcak olduğu için geceleri de çok renkli ve kalabalık.

Hava bizde 21.00’de kararırken Japonya’da 19.00’da kararmaya başlıyor.

Tokyo’da en çok ilgimi çeken şeylerin başında kedi kafeleri geldi.

Belli bir ücret karşılında kedi kafelerine girip içeceğinizi yudumlarken hem kedileri seviyor hem de onları besleyebiliyorsunuz.

TOKYO’DAN OSAKA HIZLI TRENLE 2.5 SAAT

Tokya’dan Osaka’ya geçmemin en büyük nedeni Japonların o meşhur Kurşun Treni’ne binmekti.

Tokyo’dan Osaka’ya hızlı trenle 2.5 saatte vardık.

Osaka’nın nüfusu 20 milyona yakın.

Osaka’nın nüfusu da İstanbul’un nüfusundan 5 milyon daha fazla.

NİNTENDO VE POKEMON ÇILGINLIĞI

Japonların en büyük çılgınlığı ne derseniz hiç tereddüt etmeden söyleyeyim:

Nintendo ve Pokemon çılgınlığı.

Nintendo ve Pokemon shoplar sadece çocukların değil büyüklerin de uğrak yeri.

Aldıkları ürünlere sahip olmak için dakikalarca kuyruklarda bekliyorlar.

Özel hazırlanmış salonlarda saatlerce oyun oynuyorlar.

Türkiye’deki çocuklar da bu çılgınlığa ayak uydurmuş durumda.

Şimdiki orta öğretim grubunda hangi çocuğa sorarsanız sorun en çok görmek istediği yer Japonya.

Bütün çocuklar ve gençler Japon kültürünü merak ediyor.

Benden size bir tavsiye.

Her yıl rutin olarak yaptığınız deniz güneş yemek tatiline bu sefer ara verin.

Çocuğunuzun sesine kulak verin ve onu istediği ülkeye götürüp ufkunu genişletin.