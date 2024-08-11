Japonya'da Tolgay Arslan fırtınası

Yayınlanma: 11.08.2024 - 16:17

Güncelleme: 11.08.2024 - 16:17

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tolgay Arslan, Avustralya'nın Melbourne City takımından geçtiğimiz ay transfer olduğu Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima'da ikinci maçına çıktı.

Japonya J1 Ligi'nin 26 haftasında Cerezo Osaka'yı konuk eden Hiroshima, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Michael Skibbe'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Sanfrecce Hiroshima'ya 3 puanı getiren golleri 78 ve 85. dakikalarda Tolgay attı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, 63. dakikada Hayao Kawabe'nin yerine maça dahil oldu.

Hiroshima bu galibiyetle J1 Lig'de puanını 46'ya çıkardı ve lider Machida'nın 4 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Cerezo Osaka ise 38 puanla 6. sırada kaldı.