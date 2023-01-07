Japonya Başbakanı Kişida, Ukrayna'ya şart koştu: Herhangi bir karara varmadım

Yayınlanma: 07.01.2023 - 09:16

Güncelleme: 07.01.2023 - 09:16

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telekonferans görüşmesi sonrası, gazetecilere açıklamada bulundu,

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Zelenski'nin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret talebine karşılık Kişida, kararı ve zamanına yönelik net cevap vermediğini aktardı.

Kişida, "Bu noktada muhtemel ziyaretimle ilgili herhangi bir karara varılmış değil. Çeşitli koşulları göz önünde bulundurarak değerlendirmek istiyorum" dedi

Görüşmede Kişida ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığını belirtti ve Ukrayna halkına yönelik kış yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Japonya haricinde G-7 ülkelerinin liderlerinin, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022 sonrası, Ukrayna'yı ziyaret ettiği biliniyor.

G-7 Liderler 2023 Zirvesi mayıs ayında Japonya'nın ev sahipliğinde, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.

Hafta başında Fransa, İtalya, İngiltere'yi kapsayan dış geziye çıkacak Kişida'nın 13 Ocak'ta ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor.