Apple'a 'Japonya' darbesi: Milyonlarca dolar ödeyecek

28 Aralık 2022 Çarşamba, 13:14

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Apple, Japonya’da milyonlarca dolar ek vergi ile karşı karşıya kaldı. Nikkei Asia tarafından paylaşılan bir rapor, şirketin Japonya biriminin iPhone ve diğer ürünlerin toplu satışları nedeniyle bu ödemeyi yapmak zorunda kalacağını gösteriyor.

WebTekno'nun aktardığı rapora göre, Tokyolu yetkililer, Apple Japonya’nın 98 milyon dolar ek vergi ödemesini istedi.

Bunun nedeninin ise iPhone ve diğer cihazların toplu olarak turistlere satılarak bu kişilerin yanlış bir şekilde tüketim vergisinden muaf tutulması olduğu söyleniyor.

CİHAZLARI TOPTAN SATIN ALAN TURİSTLERDEN VERGİ ALINMADI

Japonya’da altı aydan daha az süre geçiren yabancı müşterilerin, aldıkları ürünler için yüzde 10’luk tüketim vergisini ödemeleri gerekmiyor. Tokyolu yetkililerin fark ettiği şey ise müşterilerin yeniden satış yapma amacıyla Japonya’daki Apple mağazalarından yüzlerce cihaz satın alması ve gerekli vergiyi ödememeleri.

Yani normalde bu tarz satın alımlar yapanlar, Japonya’da geçirdikleri süre ne kadar olursa olsun yüzde 10’luk vergiyi ödemek zorunda.

Raporda elde edilen bilgilerde, bir kişinin tek seferde yüzlerce cep telefonu satın aldığının keşfedildiği aktarılırken, mağazanın ürünleri muhtemelen satmak için alan bu kişiden vergi almaktan kaçındığı görüldü.

ABD’li şirket, Nikkei Asia’ya yaptığı açıklamalarda mağazalarda vergisiz alışverişe izin vermediğini söylerken yaşananlardan dolayı özür diledi.