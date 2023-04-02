Japonya, Çin ordusu ile acil savunma hattı kurulduğunu duyurdu

Japon hükümeti, Japonya ile Çin ordusu arasında beklenmedik durumlara karşı acil savunma hattı kurulduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 09:15
Japonya, Çin ordusu ile acil savunma hattı kurulduğunu duyurdu
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Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Japon ve Çin orduları arasında kazara meydana gelebilecek çatışmalar dahil beklenmedik durumlara karşı güvenli iletişim için acil savunma hattı kuruldu.

"Japon ve Çin Savunma Otoriteleri Arasındaki Yardım Hattı" faaliyete geçti.

Acil durum savunma hattı, iki ülkenin üst düzey savunma yetkililerinin kullanımına hazır olacak.


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