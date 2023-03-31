Japonya ve ABD hava tatbikatı gerçekleştirdi
Japonya ve ABD, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi semalarında ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.
Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri Komutanlığı, Japon ve ABD Hava Kuvvetlerinin katılımıyla hava tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Taktiksel işbirliği üzerinde çalışıldığı belirtilen tatbikatta, B-52 stratejik bombardıman uçaklarının da yer aldığı ifade edildi.
Tatbikatın, 30 Mart'ta Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi semalarında gerçekleştirildiği bildirildi.
Tatbikata, Japonya 12 adet F-15 avcı uçağı ve 4 adet F-2 avcı uçağı ile katılırken, kullanırken, ABD ise iki adet B-52 stratejik bombardıman uçağı ile katıldı.
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