Japonya ve ABD hava tatbikatı gerçekleştirdi

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:41

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:43

Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri Komutanlığı, Japon ve ABD Hava Kuvvetlerinin katılımıyla hava tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Taktiksel işbirliği üzerinde çalışıldığı belirtilen tatbikatta, B-52 stratejik bombardıman uçaklarının da yer aldığı ifade edildi.

Tatbikatın, 30 Mart'ta Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi semalarında gerçekleştirildiği bildirildi.

Tatbikata, Japonya 12 adet F-15 avcı uçağı ve 4 adet F-2 avcı uçağı ile katılırken, kullanırken, ABD ise iki adet B-52 stratejik bombardıman uçağı ile katıldı.