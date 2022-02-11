Japonya Covid-19 hapına acil kullanım onayı verdi
Japonya Sağlık Bakanlığı, ABD’li ilaç üreticisi Pfizer’ın Covid-19’a karşı hap formunda geliştirdiği Paxlovid adlı ilaca acil kullanım onayı verdi.
ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın geliştirdiği hap formundaki Covid-19 ilacına bir ülke daha onay verdi. Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede Omicron mutasyonu nedeniyle artan Covid-19 vakalarının ardından hafif semptomları olan kişilerin tedavi seçeneklerini arttırmak için Pfizer’ın geliştirdiği Paxlovid adlı ilaca acil kullanım onayı verdi.
Paxlovid’in en az 40 kilogram ağırlığında olan ve hastaneye yatış gerektirebilecek ciddi semptomlar geliştirme riski yüksek 12 yaş ve üstü kişilerde, hafif ve orta şiddette Covid-19 tedavisinde kullanılacağı ifade edildi.
Onayın ardından, Japonya hükümeti başlangıçta 40 bin kişi için yeterli doz sağlamayı planlarken, doz sayısının yıl içinde 2 milyon kişiye yetecek kadar arttırılması bekleniyor.
Paxlovid, Merck tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen hap formundaki Molnupiravir adlı ilacın ardından Japonya’da Covid-19 tedavisinden kullanılmak üzere onay alan ikinci hap formundaki ilaç oldu.
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