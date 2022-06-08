Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, 'tüketiciler zamlara toleranslı' yorumunu geri çekti
Tüketicilerin fiyat yükselişlerine daha toleranslı hale geldiği yorumu tepki çeken Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko'dan geri adım geldi. Yanlış anlaşıldığını belirten Haruhiko "İfadelerim yanlış anlaşılmaya yol açtıysa özür dilerim" dedi.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhikoi hafta başında düzenlediği basın toplantısında söylediği, ülke içinde tüketicilerin "zamları tolere edebilme seviyelerinin yükseldiği" değerlendirmesini geri aldı.
Başbakanlık Ofisinde gazetecilere konuşan Kuroda, "tüketicilerin fiyat artışlarını gönüllü olarak kabul ettiğini kastetmediğini" belirterek, "İfadelerim yanlış anlaşılmaya yol açtıysa özür dilerim" ifadelerini kullandı.
'AMAÇ MAAŞ ZAMMI İHTİYACINA DİKKAT ÇEKMETİ'
Söz konusu yorumu "maaş zamlarına yönelik ihtiyaca dikkat çekmek" için kullandığını kaydeden Kuroda, buna rağmen tüketicilerin "fiyat artışlarını kabul etmeye zorlandıkları" şeklinde anlaşıldığını belirtti.
NE OMUŞTU?
6 Haziran'da Kuroda, son dönemdeki fiyat artışlarının tüketicilere yönelik etkilerini inceleyen Tokyo Üniversitesinin araştırmasını referans alan ve Kyodo ajansınca düzenlenen etkinlikte konuşmuştu.
Kuroda, "Covid-19 salgınında uygulanan davranışsal kısıtlamalar esnasında 'tasarruf etmeye zorlanmak' tüketicilerin, zamlara yönelik toleransının gelişmesine yol açmış olabileceğini" söylemişti.
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