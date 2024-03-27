Japonya nüfusu yaşlanıyor: Bir bebek bezi firması yetişkin pazarına yöneldi

Japonya’da bez üreticisi bir firma, doğum oranlarındaki rekor düşüş sonrası bebek pazarından çekildiğini ve yetişkin pazarına yöneleceğini duyurdu.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 27.03.2024 - 08:48
Abone Ol google-news
Getty Images

Japonya’da bez üreticisi bir firma, doğum oranlarındaki rekor düşüş sonrası bebek pazarından çekilerek yetişkin pazarına yöneldiğini duyurdu.

Japonya nüfusu hızla yaşlanıyor.

Ülkede ileri yaştakileri hedefleyen bez satış pazarı, bebek bezi pazarını geçti.

Japonya'da 2023'te 758.631 dünyaya geldi. Bu bir önceki yıla göre yüzde 5,1’lik bir azalmayı gösteriyor.

Bu aynı zamanda ülkede 19. yüzyıldan bu yana kaydedilen en düşük doğum sayısı oldu.

1970'li yıllarda bu rakam yıllık iki milyonun üzerindeydi.

Oji Holdings’ten yapılan açıklamada, 700 milyon bebek beziyle zirveye ulaşılan 2001 yılından bu yana üretimin düştüğü kaydedildi. Şirket bu yıl 400 milyon bebek bezi ürettiğini duyurdu.

Japonya'nın en büyük bebek bezi üreticisi Unicharm, 2011 yılında yetişkin bezi satışlarının bebek bezlerini geride bıraktığını açıklamıştı.

Ülkede istikrarlı şekilde büyüyen yetişkin bezi pazarının değerinin 2 milyar doları aştığı kaydediliyor.

Japonya şu anda dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u 65 yaş ve üzerinde. Geçen yıl 80 yaşın üzerindekilerin oranı ilk kez %10'u aştı.

Mevcut durum dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Japonya için bir kriz haline geldi.

Japon hükümetinin nüfusun yaşlanmasına çözüm bulma çabaları da şu ana kadar başarılı olamadı.

Çocuklu ailelere sağlanan destekler gibi teşvik paketleri doğum oranlarını artırmıyor gibi görünüyor.

Uzmanlar, evlilik oranlarının düşük olması, daha fazla kadının işgücüne katılması ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması gibi nedenlerin bu durumda rol oynadığını kaydediyor.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida durumun ciddiyetini vurgulamak için geçen yıl, “Japonya işler bir toplum olma noktasında sınırda” demişti.

Ancak Japonya yalnız değil. Doğurganlık oranları, Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore'de de istikrarlı şekilde düşüyor.

Çin’de de 2023'te üst üste ikinci yıl düşüş kaydedildi.

Pekin, tıpkı Japonya gibi doğum oranlarını artırmak için çeşitli teşvikler uygulamaya koydu.


BBC Türkçe
japonya haberleri

İlgili Haberler

Japonya'da ücret anlaşmaları BoJ'un politika değişikliğine yol açabilir

Japonya'da ücret anlaşmaları BoJ'un politika değişikliğine yol açabilir
Japonya, 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı

Japonya, 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı
Sakura Festivali Japonya'dan sonra ilk kez Sabancı Üniversitesi'nde yapılacak: Toplanan gelir burs olarak verilecek...

Sakura Festivali Japonya'dan sonra ilk kez Sabancı Üniversitesi'nde yapılacak: Toplanan gelir burs olarak verilecek...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı
Kadir İnanır’ın uyandırılma süreci başladı: İlaçlar kesildi

Kadir İnanır’ın uyandırılma süreci başladı: İlaçlar kesildi
Öğrencilerin HPV ve HIV şikâyeti iddiaları gündem olmuştu: Karabük Üniversitesi sessizliğini bozdu

Öğrencilerin HPV ve HIV şikâyeti iddiaları gündem olmuştu: Karabük Üniversitesi sessizliğini bozdu
Erdoğan ABD yolcusu: Biden ile hangi konuları görüşecek? Ne zaman gidiyor?

Erdoğan ABD yolcusu: Biden ile hangi konuları görüşecek? Ne zaman gidiyor?
Tunç Soyer'den Özgür Özel'e gönderme: 'Hem beni gösterme hem de...'

Tunç Soyer'den Özgür Özel'e gönderme: 'Hem beni gösterme hem de...'
Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…

Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…
Moskova katliamcıları mahkemeye çıktı: Dört teröristten üçü suçlarını kabul etti

Moskova katliamcıları mahkemeye çıktı: Dört teröristten üçü suçlarını kabul etti
Antalyaspor’dan flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Adalet herkese lazım olacak’

Antalyaspor’dan flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Adalet herkese lazım olacak’