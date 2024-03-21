Sakura Festivali Japonya'dan sonra ilk kez Sabancı Üniversitesi'nde yapılacak: Toplanan gelir burs olarak verilecek...

Sabancı Üniversitesi, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılında "Sakura Festivali”ne ev sahipliği yapacak. Festivalde Cem Adrian ve Japonya'dan gelen ünlü gruplar sahne alacak. Toplanan gelirin tamamı burs olarak verilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:56
Sakura Festivali Japonya'dan sonra ilk kez Sabancı Üniversitesi'nde yapılacak: Toplanan gelir burs olarak verilecek...
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Binin üzerinde Sakura ağacının yer aldığı, bu anlamda Türkiye’nin en büyük Sakura populasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi'nde, “Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında, bu yıl ilk kez "Sakura Festivali" etkinliği yapılacak.

Sabancı Üniversitesi, çiçek açtığı dönemde yüz binlerce insanı Japonya’da toplayan “Sakura Festivali’ni” Türkiye’ye taşıyor. Üniversitenin yerleşke alanında bulunan 1000'in üzerinde Sakura ağacının renk harmonisi yaratacağı festival, Türk-Japon ilişkilerinin başlamasının 100’üncü yılına ithaf edildi. 2 Nisan tarihinde Türkiye’nin en büyük Sakura ağacı popülasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenecek festivalde; Japon kültürüne özgü etkinlikler, kutlamalar ve özel gala programıyla ziyaretçiler ağırlanacak.

Japon kültüründe yeniden doğuşu simgeleyen Sakura ağaçlarının çiçekleriyle süsleneceği festival ayrıca “Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi’nde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere başarılarını sürdürme konusunda destek sağlayacak bir kaynak da yaratacak. 

FESTİVAL GÜN BOYU SÜRECEK

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılında Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği Sakura Festivali kapsamında davetliler, yerleşkede bulunan 1000’in üzerindeki Sakura ağacının çiçeklerini izleme fırsatını bulacak ve baharın gelişini coşkuyla kutlayacak.  

Tüm gün boyunca sürecek Sakura Festivali’nin gündüz programında Japonya’dan gelen ünlü grup Kufuki ve Heart Sutra konserlerinin yanı sıra DJ Salam yer alacak. Ayrıca; origami, ikebana, chado, sushi ve koku atölyeleri ile birlikte, kendo gösterisi ve geleneksel çay seremonisi törenleri de yapılacak. Büyük usta Hayao Miyazaki’nin on yıl aradan sonra sinemaya muhteşem dönüş yaptığı “The Boy and The Heron” filminin gösterimi de festival programı içinde yer alacak.

GALA GECESİ 

“Sakura Festivali Gala Etkinliği”nde, ünlü Japon grup “WA League” geleneksel Japon kültürünün izlerini taşıyan performans gerçekleştirecek. Grubun ardından sahne, Cem Adrian’ın olacak. “Sakura Festivali Gala Etkinliği”nin, Biletix üzerinden yapılacak bilet satışından elde edilecek gelirin tamamı Sabancı Üniversitesi’nin “Geleceğe Söz Ver” burs programına aktarılacak. 


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