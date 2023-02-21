Japonya, Ukrayna'ya acil maddi yardım yaptı

Japon hükümeti, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık finansal yardım paketi açıkladı.

AA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 08:12
Japonya, Ukrayna'ya acil maddi yardım yaptı
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Japonya'da Kişida Fumio hükümeti, Rusya'nın saldırılarının ilk yıl dönümü 24 Şubat öncesinde Ukrayna'ya yardımların artırılmasını hedefliyor.

Başkent Tokyo'da verdiği sempozyumda konuşan Başbakan Kişida Fumio, Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık finansal yardım verileceğini bildirdi.

Resmi Kyodo Ajansına göre söz konusu finansal yardımın, Ukrayna'nın altyapısının onarılmasında kullanılması planlanıyor.


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