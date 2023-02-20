Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 07:27

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 07:27

Japonya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kuzey Kore yerel saatle 06.59 ve 07.10'da Japon Denizi yönüne iki balistik füze fırlattı.

Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düşen kısa menzilli balistik füzeler (SRBM), bölgede seyir halindeki unsurlarda hasar oluşturmadı.

Başbakan Kişida Fumio, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini, Kuzey Kore'nin denemeleri gündemiyle toplantıya davet ettiklerini söyledi.

Denemeler sonrası Tokyo hükümetinin, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore yönetimini protesto ettiği kaydedildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füzelerin Sukchon bölgesinden fırlatıldığını, ilkinin 390 ve ikincisinin 340 kilometre havada yol aldığını duyurdu.

2022'de 37 denemede çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatan Kuzey Kore'nin bu denemesi, 2023 başından bu yana üçüncü olarak kayda geçti.