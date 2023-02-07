Japonya, Rusya ile bir barış anlaşması imzalamak istiyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle şu anda Japon-Rus ilişkilerinin "zor" bir durumda olduğunu dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:14
Japonya, Rusya ile bir barış anlaşması imzalamak istiyor
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gündeme ilişkin konuştu.

Kişida Fumio, Japonya'da Güney Kuril Adaları'nın iadesi için düzenlenen miting sırasında yaptığı açıklamada, Japonya'nın ikili ilişkilerdeki "zor" duruma rağmen Rusya ile bir barış anlaşması imzalamak istediğini söyledi.

Kişida, İkinci Dünya Savaşı'ndan 77 yıl sonra böyle bir anlaşmanın olmamasının "üzücü" olduğunu kaydetti.

Kişida, "Savaşın sona ermesinden 77 yıl sonra kuzey bölgeleri meselesinin hala çözülememiş olması ve Japonya ile Rusya arasında bir barış anlaşmasının imzalanmamış olması son derece üzücüdür. Şu anda Japon-Rus ilişkileri Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı nedeniyle zor bir durumdadır. Ancak Japon hükümeti toprak sorununu çözmeye ve bir barış anlaşması imzalamaya kararlıdır" dedi.


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