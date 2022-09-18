Japonya’da 100 yaşını aşan insan sayısı 90 bin 526'ya ulaşarak rekor kırdı
Japonya'da yaşayan 100 yaş ve üzeri insan sayısı 52 yıl üst üste artış göstererek 90 bin 526'ya ulaştı.
Yarın, Yaşlılara Saygı Günü'nü kutlamaya hazırlanan Japonya’da Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı ülkede yaşayan 100 yaş ve üzeri kişilerle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.
Resmi verilere göre, 100 yaş ve üzeri insan sayısı 52 yıl üst üste artış göstererek 90 bin 526'ya ulaştı. Sayının geçen yıla göre 4 bin 16 arttığı ve ilk kez 90 bini aştığı belirtilirken, 100 yaş üstü nüfusun yüzde 88.6'sını oluşturan 80 bin 161 kişinin kadın olduğu kaydedildi. Japonya'nın en yaşlı kadınının Osaka eyaletinde yaşayan 115 yaşındaki Fusa Tatsumi olduğu açıklanırken, en yaşlı erkek ise Hiroşima eyaletinde yaşayan 111 yaşındaki Shigeru Nakamura olarak kayıtlara geçti.
Katlanarak arttı
Söz konusu alanda istatistik verilerin kayda geçmeye başladığı yıl olan 1963'de Japonya'da 100 yaş ve üzerine yalnızca 153 kişi bulunuyordu. Sayı 1981'de bini, 1998'de 10 bini ve 2012'de 50 bini aşmıştı. Ülkedeki ortalama yaşam süresinin tıbbi bakım hizmetlerindeki gelişmelere bağlı olarak artış gösterdiği düşünülüyor.
Video Haberler
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker cephesinde kritik gelişme
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- Seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- Babacan'dan Alevilere yönelik mesajlar
- Reha Muhtar hakkında 13 yaşındaki kızına şiddet iddiası
- Perinçek'i işaret etti: Erdoğan-Bahçeli neyi konuşuyor?
- Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
- Peker videolarıyla bilinen isme silahlı saldırı