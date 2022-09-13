Japonya’da tren istasyonunda yangın
Japonya’nın Fukuşima eyaletinde bulunan Koriyama Tren İstasyonu’nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle, tren seferleri geçici olarak askıya alındı.
Japonya’nın Fukuşima eyaletinde yangın paniği yaşandı.
Koriyama şehrinde bulunan tren istasyonunda yerel saatle 15.32 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderilirken, yangının neden olduğu duman ve alevler kameralara yansıdı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadığı açıklanırken, alevler yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.
Koriyama İstasyonu’ndan geçen trenler geçici olarak askıya alınırken, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.
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