Japonya'da 11 banka aynı anda çöktü!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 15:39

Güncelleme: 16.10.2023 - 15:39

Dünya genelinde daha fazla entegre olan finansal sistemler, küresel ticaretin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için hayati bir rol oynuyor. Ancak, bu ağlar aracılığıyla çalışan finansal sistemler, teknolojinin eskimesi ve yetersiz kapasiteler nedeniyle çökebiliyor.

Japonya Bankacılar Birliği, geçen hafta ödeme takas ağı sisteminde meydana gelen bir sorun nedeniyle 1,4 milyondan fazla yerel banka transferinin kesintiye uğradığını açıkladı. Bu sistem arızası, 11 bankayı etkiledi ve yaklaşık 400 bin işlemin gerçekleştirilememesine yol açtı. Dahası, çok sayıda banka içi transfer de bu sorundan etkilendi.

Yapılan bir araştırmaya göre, Japonya'nın ödeme takas sisteminde geçen hafta yaşanan sorun, sunuculardaki yetersiz bellek kapasitesinden kaynaklanıyordu.

Japonya Bankacılar Birliği'nde yaşanan sorun, küresel finansal sistemin hala eski sistemlere ve teknolojiye aşırı bağımlı olduğunu gösteriyor. Özellikle Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), 2021 yılında katılan şirketlerin yaklaşık üçte birinin büyük ölçüde eski teknoloji altyapısına dayandığını ortaya koydu. Anket katılımcılarının yüzde 58'i bazı işlevler için hala eski teknolojiye güveniyordu.



