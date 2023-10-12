Japonya, 2030 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma teklifinden vazgeçti

Yayınlanma: 12.10.2023 - 07:20

Güncelleme: 12.10.2023 - 08:52

JOC Başkanı Yamaşita Yasuhiro ile Sapporo Belediye Başkanı Akimoto Katsuhiro başkent Tokyo'da görüşmeleri sonrası basına açıklama yaptı.

Burada konuşan Yamaşita, ülkenin kuzeyindeki Sapporo kentinin, 2030 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması teklifinden vazgeçtiklerini bildirdi.

Yamaşita, "Teklifte aceleyle ilerlemenin, sporun değeri üzerinde onarılamaz bir yara bırakma olasılığı var. Sapporo halkı için üzgünüm." dedi.

Akimoto da, "Tokyo 2020'ye ilişkin ayyuka çıkan yolsuzluk ve rüşvet vakaları, Kış Oyunları organize etme iştahını artırmadı." ifadesini kullandı.

Sapporo'nun, 2034 ya da sonrasında, Oyunları düzenleyebileceğine yönelik ise Akimoto, "Halkın duyarlılığını uygun zamanda ölçeceğiz" şeklinde konuştu.

1972 Kış Oyunları'na ev sahipliği yapan, ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido'nun başkenti Sapporo popüler aday kentler arasındaydı.

İHALELERE FESAT KARIŞTIRILDIĞI İDDİALARI

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi eski yetkilileri ile bazı firma yöneticileri, Oyunlar ile bağlantılı ihalelere fesat karıştırmakla suçlanıyor

Buna göre test yarışmalarının yapılmasında toplamda 43,7 milyar yenlik (290 milyon dolar) usulsüzlükten şüpheleniliyor.

Resmi ismiyle "Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları", Kovid-19 sebebiyle bir yıl ertelemeli olarak 2021 yazında düzenlenmişti.

33 dalda yarışılan 23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 22 dalda düzenlenen 24 Ağustos-5 Eylül'deki Paralimpik Oyunları'nda, Japonya içi ve dışından 15 bini aşkın sporcu yarışmıştı.