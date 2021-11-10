Japonya’da 6.6 büyüklüğünde deprem
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Japonya’nın Ryukyu Adaları'nın güneydoğusunda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Japonya’nın Ryukyu Adaları'nın güneydoğusunda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirilerek, depremin 2 kilometre derinlikte yaşandığını aktardı.
EMSC, depremin merkez üssünün Okinawa eyaletinde yer alan Naha kentinin yaklaşık 312 kilometre güneyinde olduğunu açıkladı.
Depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.
İlgili Haberler
- Japonya'da bir hastanenin 30 yıl boyunca tuvalet suyunu içme suyu olarak kullandığı ortaya çıktı
- Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi
- Japonya’da kuş gribi alarmı: Yüzbinlerce kanatlı öldürülecek
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Öğretim üyesinden Atatürk'e hakaret
- Buz gibi anlar: Koltuğa değil kanepeye...
- Berat Albayrak'tan yeni hamle
- İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
- AKP'li Çamlı'nın tepki çeken Anıtkabir paylaşımı
- Saat 09.05'te Türkiye'de hayat durdu
- CHP'den Erdoğan'a yanıt
- Çalışma sırasında boru patladı: Su metrelerce fışkırdı
- Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu çıldırdı!
- Mansur Yavaş'ın acı günü