Japonya’da 6.6 büyüklüğünde deprem

10 Kasım 2021 Çarşamba, 19:50

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Japonya’nın Ryukyu Adaları'nın güneydoğusunda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirilerek, depremin 2 kilometre derinlikte yaşandığını aktardı.

EMSC, depremin merkez üssünün Okinawa eyaletinde yer alan Naha kentinin yaklaşık 312 kilometre güneyinde olduğunu açıkladı.

Depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.